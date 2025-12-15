MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Neue Rathaus in der Badergasse war Ziel von Kriminellen.
Das Neue Rathaus in der Badergasse war Ziel von Kriminellen. Bild: Andreas Kretschel
Das Neue Rathaus in der Badergasse war Ziel von Kriminellen.
Das Neue Rathaus in der Badergasse war Ziel von Kriminellen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Einbruch ins Lichtensteiner Rathaus
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Neue Rathaus der Stadt Lichtenstein an der Badergasse ist am Samstagabend zwischen 22 und 22.30 Uhr Ziel eines Einbruchs gewesen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei eine Tür und zwei Fenster beschädigt. Auch an der Schlossgasse und am Altmarkt versuchten Unbekannte laut Mitteilung Türen einzutreten, jedoch ohne Erfolg. Insgesamt entstand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
13.11.2025
2 min.
Miniwelt Lichtenstein: „Einbrecher waren wohl ziemlich dumm“
Anke Krasselt mit dem Rasentraktor vor dem unteren Tor, an dem die Diebe scheiterten.
Sie wollten offenbar einen Rasentraktor stehlen, das ging jedoch gründlich schief. In der Vergangenheit gab es ähnlich missglückte Einbruchsversuche.
Bernd Appel
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
01.12.2025
4 min.
Nach Diebstahl aus Lichtensteins Folterkammer: Beil und Schwert sind wieder da
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider freut sich über die Rückkehr von Richtschwert und Richtbeil in die Folterkammer des Schlosses.
Eine frohe Botschaft gibt es für den Lichtensteiner Geschichtsverein: Zwei der drei gestohlenen Exponate aus der Folterkammer des Schlosses sind wieder aufgetaucht. Bekommt der Museumschef in St. Egidien jetzt Ärger wegen eines Ehrenwortes?
Bernd Appel
08:36 Uhr
3 min.
Hofer Ermittlern gelingt Schlag gegen Schockanrufer-Bande: Ex-Polizist handelt auf eigene Faust
Eine Frau nimmt ein Telefonat entgegen: Mit sogenannten Schockanrufen bringen Betrüger arglose Menschen immer wieder um ihr Geld.
Die Serie von Fällen, bei denen Kriminelle via Telefon versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen, reißt im Vogtland nicht ab. In Oberfranken kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden.
Swen Uhlig
Mehr Artikel