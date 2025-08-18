Erste Flächen für funkelnde Inszenierungen nehmen am Stausee Gestalt an

Normalerweise befasst sich Dirk Grünig, Chef des Helmnot-Theater und der Wunderräume GmbH mit kreativen Konzepten und Inszenierungen. Aktuell geht es aber auch um Tiefbau oder Naturschutz.

War zu Jahresbeginn beim Baustellenbesuch am Stausee Oberwald noch sehr viel Fantasie notwendig, um sich vorstellen zu können, dass im einstigen Wild-West-Dorf künftig Veranstaltungen des kreativen Teams von Helmnot und Wunderräume aus Lichtenstein stattfinden können, fällt es nun schon etwas leichter. Die meisten Gräben sind mittlerweile...