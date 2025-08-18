Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Doreen Leske und Dirk Grünig auf einer der Veranstaltungsflächen, hinten entsteht die Verbindung zum Stauseegelände.
Doreen Leske und Dirk Grünig auf einer der Veranstaltungsflächen, hinten entsteht die Verbindung zum Stauseegelände. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Erste Flächen für funkelnde Inszenierungen nehmen am Stausee Gestalt an
Von Markus Pfeifer
Normalerweise befasst sich Dirk Grünig, Chef des Helmnot-Theater und der Wunderräume GmbH mit kreativen Konzepten und Inszenierungen. Aktuell geht es aber auch um Tiefbau oder Naturschutz.

War zu Jahresbeginn beim Baustellenbesuch am Stausee Oberwald noch sehr viel Fantasie notwendig, um sich vorstellen zu können, dass im einstigen Wild-West-Dorf künftig Veranstaltungen des kreativen Teams von Helmnot und Wunderräume aus Lichtenstein stattfinden können, fällt es nun schon etwas leichter. Die meisten Gräben sind mittlerweile...
