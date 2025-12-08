Erstes Eisstock-Schießen: Gastgeber holen Pokal

Der Wettkampf beim Ernstthaler Weihnachtsmarkt soll auf jeden Fall wiederholt werden.

Bei der Premiere des Eisstock-Schießens auf dem Ernstthaler Weihnachtsmarkt haben die Gastgeber von der Hohenstein-Ernstthaler Feuerwehr den Sieg davongetragen. Im Bild (hinten v. l.): David Kühnert und Simon Schirmer, (vorn v. l.) Marc Eisold, Tom Menzel und Kevin Goldschadt, daneben Bert Silbermann. Ihr Team setzte sich am Freitagabend gegen...