Erzgebirgswinter statt Tropenhitze: Indische Auszubildende erleben in Hohenstein-Ernstthal erstmals Schnee

Temperaturen um 30 Grad sind sie gewohnt, Schnee hingegen nicht: Indische Auszubildende erleben derzeit ihren ersten echten Winter. Wie gehen sie damit um?

Nach den milden Wintern der letzten Jahren wirbeln extreme Kälte und Schnee das Leben derzeit durcheinander. Das ist selbst für manchen überraschend, der „echte Winter“ von früher noch kennt. Doch für einige junge Leute in Hohenstein-Ernstthal ist diese Witterung tatsächlich ein völlig unbekanntes Phänomen. Wo sie herkommen, liegt die...