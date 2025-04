Esda-Brache: Brandstifter schlägt offenbar zum zweiten Mal zu, während die Feuerwehr abrückt

Müll und Unrat haben im Inneren des Gebäudes gebrannt. Der Alarm ist 8.45 Uhr eingegangen. Als die Wehr zusammenpackte, brach ein weiteres Feuer aus – an einer Stelle, die schon kontrolliert war.

Und (fast) täglich grüßt das Murmeltier. So oder so ähnlich müssen sich die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein fühlen. Sie waren am Montagvormittag erneut in der Esda-Brache in der Innenstadt im Einsatz. Dort mussten die Helfer bereits in der letzten Woche einen Brand löschen. Einen weiteren Einsatz gab es im Dezember 2024. Und...