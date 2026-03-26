MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Fassade der Kleist-Oberschule verströmt nach wie vor Tristesse – dies soll sich im Sommer ändern.
Die Fassade der Kleist-Oberschule verströmt nach wie vor Tristesse – dies soll sich im Sommer ändern. Foto: Andreas Kretschel
Die Fassade der Kleist-Oberschule verströmt nach wie vor Tristesse – dies soll sich im Sommer ändern.
Die Fassade der Kleist-Oberschule verströmt nach wie vor Tristesse – dies soll sich im Sommer ändern. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Facelifting für 60-Jährige: Lichtensteins einstige Pantoffelschule wird aufgehübscht
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne Fördermittel sei nichts zu machen, hieß es zunächst. Jetzt soll die Fassade der Kleist-Oberschule doch saniert werden, auch ohne Zuschuss. Noch vor dem großen Jubiläum soll alles fertig sein.

Anfang September feiert Lichtensteins Heinrich-von-Kleist-Oberschule das 60-jährige Bestehen des Schulgebäude: Die einstige Otto-Grotewohl-Schule war 1966 eingeweiht worden – in Anwesenheit von Johanna Grotewohl, der Witwe des früheren DDR-Ministerpräsidenten. Im Volksmund hieß das Gebäude „Pantoffel-Schule“, weil es nur mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
12:00 Uhr
1 min.
Lichtensteins Nachtwächter lädt zum Rundgang
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am Sonntag wieder zu einer Tour durch die Stadt ein.
Diesmal geht es um Sagen und Legenden in der Region.
Bernd Appel
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
04.02.2026
3 min.
Lichtensteiner Eltern wollen Zebrastreifen – eine Gesetzesänderung erhöht die Chance
Elternvertreter sind unzufrieden mit der Schulweg-Situation im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Schule.
Speziell im Bereich der Kleist-Grundschule wird die Situation als gefährlich empfunden. Zebrastreifen seien dort kaum möglich, meint der Bürgermeister – doch die Rechtslage hat sich geändert.
Bernd Appel
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel