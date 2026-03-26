Facelifting für 60-Jährige: Lichtensteins einstige Pantoffelschule wird aufgehübscht

Hohenstein-Ernstthal
Ohne Fördermittel sei nichts zu machen, hieß es zunächst. Jetzt soll die Fassade der Kleist-Oberschule doch saniert werden, auch ohne Zuschuss. Noch vor dem großen Jubiläum soll alles fertig sein.
Anfang September feiert Lichtensteins Heinrich-von-Kleist-Oberschule das 60-jährige Bestehen des Schulgebäude: Die einstige Otto-Grotewohl-Schule war 1966 eingeweiht worden – in Anwesenheit von Johanna Grotewohl, der Witwe des früheren DDR-Ministerpräsidenten. Im Volksmund hieß das Gebäude „Pantoffel-Schule“, weil es nur mit...
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