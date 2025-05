Fahrerflucht in Hohenstein-Ernstthal: Wurde der Unfallverursacher gefilmt?

Zwei Pkw wurden auf der Dresdner Straße beschädigt. Eine Dashcam-Aufnahme zeigt ein Fahrzeug mit eingeklapptem Seitenspiegel. Ist es der Verursacher?

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal zwei Autos beschädigt. Gegen 18.20 Uhr wurden in Höhe des Abzweigs Am Fuchsgrund zwei parkende Pkw geschrammt. Ein Peugeot 800 musste abgeschleppt werden. Beschädigt wurde zudem ein VW Golf. Der Gesamtschaden wird von Polizeisprecherin Christina Friedrich...