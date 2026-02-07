MENÜ
Der Elferrat zieht in den Saal ein, der seit kurzem Eigentum des Vereines ist – ebenso wie der große und marode Rest des Heinrichsorter Gasthofs „Zur Krone“. Rechts eine Parole aus DDR-Zeiten, die auf dem Boden gefunden wurde.
Inklusive der Mädels vom Tanzverein Avanti (hier beim Gardetanz) waren am Freitagabend fast 100 Leute im Saal im Einsatz. Links vor der Bühne steht die Sammelbox für „Kohle für die Krone“.
Einige der Akteure vor dem Auftritt in der provisorischen Garderobe, die notdürftig per Ofen beheizt wird. Die fehlende Heizung ist im Obergeschoss ein großes Problem. Rechts vorn Moderatorin Tanja Dittmann.
Inklusive der Mädels vom Tanzverein Avanti (hier beim Gardetanz) waren am Freitagabend fast 100 Leute im Saal im Einsatz. Links vor der Bühne steht die Sammelbox für „Kohle für die Krone“.
Einige der Akteure vor dem Auftritt in der provisorischen Garderobe, die notdürftig per Ofen beheizt wird. Die fehlende Heizung ist im Obergeschoss ein großes Problem. Rechts vorn Moderatorin Tanja Dittmann.
Hohenstein-Ernstthal
Faschingsauftakt: Heinrichsorts mutige Narren feiern erstmals im eigenen Haus
Von Bernd Appel
Vor einem Jahr wussten die Karnevalisten nicht, ob und wie es weitergeht im angestammten Saal. Um ihn zu retten, entschlossen sie sich zu einem riskanten Schritt. Am Freitagabend hatten sie sich Gäste eingeladen, es ging hoch her.

Der Zeitplan war schnell Makulatur: Eigentlich sollte das Programm der Heinrichsorter Karnevalisten vom HCV am Freitagabend exakt bis 21.02 Uhr laufen – doch das klappte nicht, denn nach praktisch jeder Nummer verlangte das begeisterte Publikum im Saal des Gasthofs „Zur Krone“ Zugaben, und bekam sie natürlich. Eine Dreiviertelstunde länger...
