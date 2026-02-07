Faschingsauftakt: Heinrichsorts mutige Narren feiern erstmals im eigenen Haus

Vor einem Jahr wussten die Karnevalisten nicht, ob und wie es weitergeht im angestammten Saal. Um ihn zu retten, entschlossen sie sich zu einem riskanten Schritt. Am Freitagabend hatten sie sich Gäste eingeladen, es ging hoch her.

Der Zeitplan war schnell Makulatur: Eigentlich sollte das Programm der Heinrichsorter Karnevalisten vom HCV am Freitagabend exakt bis 21.02 Uhr laufen – doch das klappte nicht, denn nach praktisch jeder Nummer verlangte das begeisterte Publikum im Saal des Gasthofs „Zur Krone" Zugaben, und bekam sie natürlich. Eine Dreiviertelstunde länger...