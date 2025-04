Feuer in Mehrfamilienhaus in Hohenstein-Ernstthal: Zwei Personen kommen ins Krankenhaus - Klarheit zur Brandursache

Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 1 Uhr alarmiert. 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht nutzbar. Was bisher bekannt ist.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hohenstein-Ernstthal: Die Helfer wurden am Mittwoch gegen 1 Uhr aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Breiten Straße alarmiert. Das Feuer war in einer Küche in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Zwei Personen kamen zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Dabei handelte es sich um...