Feuerwehr-Rauchwurst-Aktion sorgt für große Spende

Am Freitag, den 13., der unter anderem als „Tag des Rauchmelders“ gilt, hat die Fleischerei Heine eine beachtliche Summe aus der Rauchwurst-Aktion an den Kreisfeuerwehrverband übergeben.

Einen großen Scheck statt Fleisch und Wurst gab es am späten Freitagnachmittag für Nadine Zander und Mario Legies vom Kreisfeuerwehrverband. Luca Kleindienst von der Fleischerei Heine in Oberlungwitz hatte bei der Rauchwurst-Aktion Kasse gemacht. Sie lief seit November 2025. Für jede verkaufte Rauchwurst spendete die mittelständische...