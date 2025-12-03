Flow statt Frust: Woher kommt die Mathebegeisterung in Westsachsen?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwölftklässler Amos Vogel ist fürs Lessinggymnasium seit Jahren ein Garant für hervorragende Ergebnisse bei der Matheolympiade.
Zwölftklässler Amos Vogel ist fürs Lessinggymnasium seit Jahren ein Garant für hervorragende Ergebnisse bei der Matheolympiade. Bild: Andreas Kretschel
Die Teilnehmer des Lessinggymnasiums und ihre Lehrer Bertram Solf freuen sich: Sie haben den Siegerpokal nach Hohenstein-Ernstthal zurückgeholt.
Die Teilnehmer des Lessinggymnasiums und ihre Lehrer Bertram Solf freuen sich: Sie haben den Siegerpokal nach Hohenstein-Ernstthal zurückgeholt. Bild: Andreas Kretschel
Die Schülerband „Lärmbelästigung“, im Foto rechts Tino Sokatsch, hat bei der Siegerehrung für die musikalische Begleitung gesorgt.
Die Schülerband „Lärmbelästigung“, im Foto rechts Tino Sokatsch, hat bei der Siegerehrung für die musikalische Begleitung gesorgt. Bild: Andreas Kretschel
Zwölftklässler Amos Vogel ist fürs Lessinggymnasium seit Jahren ein Garant für hervorragende Ergebnisse bei der Matheolympiade.
Zwölftklässler Amos Vogel ist fürs Lessinggymnasium seit Jahren ein Garant für hervorragende Ergebnisse bei der Matheolympiade. Bild: Andreas Kretschel
Die Teilnehmer des Lessinggymnasiums und ihre Lehrer Bertram Solf freuen sich: Sie haben den Siegerpokal nach Hohenstein-Ernstthal zurückgeholt.
Die Teilnehmer des Lessinggymnasiums und ihre Lehrer Bertram Solf freuen sich: Sie haben den Siegerpokal nach Hohenstein-Ernstthal zurückgeholt. Bild: Andreas Kretschel
Die Schülerband „Lärmbelästigung“, im Foto rechts Tino Sokatsch, hat bei der Siegerehrung für die musikalische Begleitung gesorgt.
Die Schülerband „Lärmbelästigung“, im Foto rechts Tino Sokatsch, hat bei der Siegerehrung für die musikalische Begleitung gesorgt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Flow statt Frust: Woher kommt die Mathebegeisterung in Westsachsen?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für manche Schüler ist Mathematik ein Problemfach. Doch die Resultate der Matheolympiade im Regionalausscheid zeigen: Das muss nicht sein. Dieses Jahr gab es eine Rekordbeteiligung. Woran liegt das?

Wie ein Magnet wirkte der Eingang des Lessinggymnasiums in Hohenstein-Ernstthal am Dienstagabend. In kleinen Gruppen strömten Schüler aller Altersklassen mit ihren Eltern zur Aula. 110 Stühle waren dort in Reih und Glied gestellt. Doch Mathelehrer Bertram Solf hatte zu knapp kalkuliert. Als etliche Gäste sich schon mit einem Stehplatz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
„Kein Arzt, trotzdem Strafantrag“: Vorfahrtsfehler bringt junge Frau vors Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal
Richter Peter Schubert sah keine Chance für einen Freispruch.
Die 19-Jährige wollte zu einem Konzert in Leipzig und passte an einer Kreuzung nicht auf. Damit ein vergleichsweise leichter Unfall wie dieser vor Gericht landet, müssen zwei Dinge zusammenkommen.
Bernd Appel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
05.11.2025
3 min.
Stadtbekannter Obdachloser kehrt nach Hohenstein-Ernstthal zurück - Geht der Ärger jetzt von Neuem los?
Ein Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal ist die Handschellen vorerst los.
Man wähnte ihn noch bis Februar 2027 in Haft, aber nun ist der Mann in Hohenstein-Ernstthal zurück, der jahrelang in der Stadt für Probleme sorgte. Was ist passiert?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel