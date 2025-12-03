Flow statt Frust: Woher kommt die Mathebegeisterung in Westsachsen?

Für manche Schüler ist Mathematik ein Problemfach. Doch die Resultate der Matheolympiade im Regionalausscheid zeigen: Das muss nicht sein. Dieses Jahr gab es eine Rekordbeteiligung. Woran liegt das?

Wie ein Magnet wirkte der Eingang des Lessinggymnasiums in Hohenstein-Ernstthal am Dienstagabend. In kleinen Gruppen strömten Schüler aller Altersklassen mit ihren Eltern zur Aula. 110 Stühle waren dort in Reih und Glied gestellt. Doch Mathelehrer Bertram Solf hatte zu knapp kalkuliert. Als etliche Gäste sich schon mit einem Stehplatz...