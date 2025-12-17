MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Hintergebäude des Barockhauses soll im nächsten Jahr abgerissen werden.
Das Hintergebäude des Barockhauses soll im nächsten Jahr abgerissen werden. Bild: Andreas Kretschel
Das Hintergebäude des Barockhauses soll im nächsten Jahr abgerissen werden.
Das Hintergebäude des Barockhauses soll im nächsten Jahr abgerissen werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fördermittel fürs Barockhaus in Hohenstein-Ernstthal: Hat das denkmalgeschützte Gebäude eine Zukunft?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dieser Woche konnte sich Oberbürgermeister Lars Kluge gleich über zwei Fördermittelbescheide freuen. Welche Vorhaben profitieren davon?

Gleich zwei Fördermittelbescheide hat die Stadt Hohenstein am Dienstag erhalten. Einer davon war eine faustdicke Überraschung: Das Landesamt für Denkmalpflege hat Fördermittel in Höhe von 360.000 Euro für die Dresdner Straße 19, das sogenannte Barockhaus, bewilligt. Bauamtsleiter Ulrich Weber bekennt: „Das kam für mich völlig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
1 min.
Bürgermeisterwahl und Jahnturnhalle: Das sind die Themen bei der Stadtratssitzung Hohenstein-Ernstthal
Lars Kluge ist in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister. 2026 wird neu gewählt.
Die letzte öffentliche Stadtratssitzung dieses Jahres findet am Dienstag im Ratssaal statt. Es stehen interessante Themen auf dem Programm.
Cristina Zehrfeld
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
11.12.2025
4 min.
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Räte verweigern OB Kluge die Gefolgschaft
Oberbürgermeister Lars Kluge hat die Sachgebietsleiterin Angela Höller als Nachfolgerin des amtierenden Bauamtsleiters Ulrich Weber vorgeschlagen.
Wer wird Nachfolger des Bauamtsleiters Ulrich Weber, der im März in den Ruhestand geht? Es gibt zwei Bewerber. Doch dem Vorschlag des Oberbürgermeisters wollen die Stadträte nicht folgen. Warum nicht?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel