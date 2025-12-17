Fördermittel fürs Barockhaus in Hohenstein-Ernstthal: Hat das denkmalgeschützte Gebäude eine Zukunft?

Hohenstein-Ernstthal
In dieser Woche konnte sich Oberbürgermeister Lars Kluge gleich über zwei Fördermittelbescheide freuen. Welche Vorhaben profitieren davon?
Gleich zwei Fördermittelbescheide hat die Stadt Hohenstein am Dienstag erhalten. Einer davon war eine faustdicke Überraschung: Das Landesamt für Denkmalpflege hat Fördermittel in Höhe von 360.000 Euro für die Dresdner Straße 19, das sogenannte Barockhaus, bewilligt. Bauamtsleiter Ulrich Weber bekennt: „Das kam für mich völlig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.