Fünf auf einen Streich: Neue Tempo-30-Abschnitte in Hohenstein-Ernstthal

Autofahrer müssen sich in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand auf neue Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen. Die Stadt nutzt damit die neuen Möglichkeiten der StVO.

In den nächsten Tagen werden in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand an verschiedenen Stellen neue Tempo-30-Schilder aufgestellt. Bereits am Donnerstag ab 8 Uhr sollen die neuen Schilder an der Hohensteiner Straße/Straße der Einheit in Wüstenbrand aufgestellt werden. Tempo 30 gilt danach von der Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße bis zur...