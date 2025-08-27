Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Wüstenbrand gilt Tempo 30 von Fußgängerampel bis Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße.
In Wüstenbrand gilt Tempo 30 von Fußgängerampel bis Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße. Bild: Andreas Kretschel
In Wüstenbrand gilt Tempo 30 von Fußgängerampel bis Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße.
In Wüstenbrand gilt Tempo 30 von Fußgängerampel bis Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fünf auf einen Streich: Neue Tempo-30-Abschnitte in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer müssen sich in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand auf neue Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen. Die Stadt nutzt damit die neuen Möglichkeiten der StVO.

In den nächsten Tagen werden in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand an verschiedenen Stellen neue Tempo-30-Schilder aufgestellt. Bereits am Donnerstag ab 8 Uhr sollen die neuen Schilder an der Hohensteiner Straße/Straße der Einheit in Wüstenbrand aufgestellt werden. Tempo 30 gilt danach von der Dr.-Charlotte-Krenzer-Straße bis zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
27.08.2025
4 min.
Wer ist der neue Pächter des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal?
Von links: Charoula Papachristou und Ilias Patrikas sind die künftigen Betreiber des Berggasthauses. Oberbürgermeister Lars Kluge ist froh, dass ein Wirtsehepaar gefunden ist.
Ein Ehepaar aus Wüstenbrand wird künftig das Berggasthaus bewirtschaften. Auch wenn es ihr erstes eigenes Restaurant ist - es sind Gastro-Profis.
Cristina Zehrfeld
10.08.2025
3 min.
Neue Geschwindigkeitsregeln in Chemnitz: Tempo 30 auch auf der B 95
Auf der B 95 in Chemnitz-Harthau gilt neuerdings auf einem Teilstück wieder Tempo 30.
Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Damit Kinder sicher zum Unterricht und wieder nach Hause kommen, behalten Rathaus, Polizei, Verkehrswacht und CVAG die Schulwege im Auge. Hier die neuesten Änderungen.
Michael Müller
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel