Fünf Monate schwarze Bildschirme in Lichtenstein – dann kündigt TV-Anbieter Pÿur

In Lichtenstein hat es seit dem Sommer für Dutzende Pÿur-Kunden langwierige Probleme gegeben, einer der mutmaßlich letzten Fälle endet erst in diesen Tagen.

Pÿur und Lichtenstein: Da war doch was? Tatsächlich fiel im Juni in rund 30 Haushalten der Innenstadt der TV-Empfang über diesen Anbieter aus, die Betroffenen guckten wochenlang im wahrsten Sinne „in die Röhre“ – bis Ende Juli klar war, sie müssen sich nach Alternativen umschauen. Pÿur hatte ihnen nachträglich gekündigt. Die...