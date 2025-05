Gaudi-Olympiade und Bücherbasar in Lobsdorf

Am Wochenende gibt es im Ort Gelegenheit zum Feiern und Schmökern.

Der St. Egidiener Ortsteil Lobsdorf feiert am Wochenende auf dem Sportplatz sein Dorffest. Am Samstag beginnt 17 Uhr die Gaudi-Olympiade mit Traktorziehen, es folgt ein buntes Programm im Festzelt. Ebenfalls am Samstag lädt Conny Oehler zum zweiten Bücherbasar dieses Jahres in die Berggasse 26 ein, nur rund 200 Meter vom Sportplatz entfernt....