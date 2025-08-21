Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der B 173 beginnen in Kürze Bauarbeiten.
Auf der B 173 beginnen in Kürze Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa/Archiv
Auf der B 173 beginnen in Kürze Bauarbeiten.
Auf der B 173 beginnen in Kürze Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Geduld gefragt: B 173 bei Lichtenstein wird saniert
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Abschnitt zwischen den Staatsstraßen 255 und 256 wird für zwei Monate gesperrt. Der Verkehr wird so lange weiträumig umgeleitet.

Auf der B 173 nördlich von Lichtenstein sind im September und Oktober Geduld und gute Nerven gefragt: Ab 1. September wird auf einem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße zwischen der S 255 (Zufahrt zur „Miniwelt“) und der S 256 Richtung St. Egidien die Fahrbahn erneuert. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
2 min.
Straßenbau bis September: B 101 bei Heinzebank bald gesperrt
An der Kreuzung Heinzebank ist ab Mittwoch die Bundesstraße 101 gesperrt.
Autofahrer im Erzgebirge müssen mit Behinderungen rechnen. Die Bundesstraße wird für einen Monat gesperrt. Welche Abschnitte betroffen sind.
Mike Baldauf
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
25.06.2025
1 min.
Opel überschlägt sich bei Lichtenstein, als Fahrer einem Reh ausweicht
Wegen eines Rehs kam es auf der S 256 zu einem Unfall.
Der Wildunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der S 256. In Bernsdorf stürzte in der Nacht ein Mopedfahrer.
Michael Brandenburg
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel