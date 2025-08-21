Geduld gefragt: B 173 bei Lichtenstein wird saniert

Hohenstein-Ernstthal
Der Abschnitt zwischen den Staatsstraßen 255 und 256 wird für zwei Monate gesperrt. Der Verkehr wird so lange weiträumig umgeleitet.
Auf der B 173 nördlich von Lichtenstein sind im September und Oktober Geduld und gute Nerven gefragt: Ab 1. September wird auf einem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße zwischen der S 255 (Zufahrt zur „Miniwelt“) und der S 256 Richtung St. Egidien die Fahrbahn erneuert. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr...
