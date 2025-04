Gefährliche Verfolgungsjagd: Raser von Lichtenstein verurteilt

Der Audifahrer lieferte sich ein Rennen mit acht Streifenwagen und konnte erst durch eine Nagelsperre gestoppt werden. Wie sich vor Gericht herausstellte, hatte er viele Gründe für seine Flucht.

Am 29. Februar 2024 kurz vor Mitternacht begann die wilde Fahrt, mit der sich am Dienstag das Amtsgericht Zwickau befasste. Einer Polizeipatrouille fiel im Gewerbegebiet St. Egidien ein Audi A 6 auf. Als sie ihn für eine Kontrolle anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und brauste in Richtung Lichtenstein davon. Die Polizisten forderten Verstärkung...