Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Derzeit sind regelmäßig Baufahrzeuge auf dem alten Hartplatz unterwegs. Doch mit Wohnungsbau haben diese Aktivitäten noch nichts zu tun.
Derzeit sind regelmäßig Baufahrzeuge auf dem alten Hartplatz unterwegs. Doch mit Wohnungsbau haben diese Aktivitäten noch nichts zu tun. Bild: Andreas Kretschel
Derzeit sind regelmäßig Baufahrzeuge auf dem alten Hartplatz unterwegs. Doch mit Wohnungsbau haben diese Aktivitäten noch nichts zu tun.
Derzeit sind regelmäßig Baufahrzeuge auf dem alten Hartplatz unterwegs. Doch mit Wohnungsbau haben diese Aktivitäten noch nichts zu tun. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Geplantes Wohngebiet: Was tut sich auf dem ehemaligen Lichtensteiner Fußballplatz?
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor vier Jahren hat die Stadt das Areal an einen Investor verkauft, der hier Eigenheime und Reihenhäuser errichten will. Jetzt gibt es dort Aktivitäten – aber bis zum Baustart wird es noch dauern.

Ist es doch schon so weit? Auf dem ehemaligen Hartplatz an der Michelner Straße in Lichtenstein soll bekanntlich ein neues Wohngebiet entstehen, und im vergangenen Jahr hieß es, dass die ersten Häuslebauer vielleicht schon 2025 loslegen könnten. In den vergangenen Tagen waren dann erstmals Baufahrzeuge im Gelände unterwegs, es gab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Lichtensteiner Standgebühren-Streit: So viel Zoff um wenig Geld
Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch auf dem Lichtensteiner Altmarkt: Der städtische Zuschuss gehe für Parkgebühren drauf, sagt sie.
Eigentlich gibt es längst einen Spender, doch der Kinderhilfe geht es ums Prinzip. Sowohl Kinderhilfe als auch Rathaus legen noch mal nach.
Bernd Appel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Schulanbau in Rödlitz: Von drei auf sieben Millionen Euro - und wieder zurück
Der Altbau der Grundschule Rödlitz soll durch ein Nebengebäude im Bereich der bisherigen Parkflächen ergänzt werden.
Geplant und vorbereitet wird das Projekt seit nunmehr sieben Jahren, zwischenzeitlich sah es nach einem Scheitern aus. Doch nun will die Stadt Nägel mit Köpfen machen – und gegenüber früheren Plänen vier Millionen einsparen.
Bernd Appel
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
Mehr Artikel