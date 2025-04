Gersdorf: Letzte Kneipe lädt wieder zu Motto-Partys

Im Frühling ist wieder einiges los im „Gambrinus“.

Die Themenabende in der Gersdorfer Kneipe „Gambrinus“ starten wieder: Am Samstag, 22. März, wird zum „Frauentag“ unter dem Motto „Malle-Party“ eingeladen, mit entsprechenden Hits und Sangria. Frauen können ab 19 Uhr ins Lokal an der Plutostraße 2, Männer erst ab 22 Uhr. Am Samstag, 5. April, geht es 18 Uhr unter der Überschrift...