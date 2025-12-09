Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Charoula Papachristou und Ilias Patrikas wollen nächstes Jahr im Berggasthaus starten.
Charoula Papachristou und Ilias Patrikas wollen nächstes Jahr im Berggasthaus starten. Bild: Andreas Kretschel
Charoula Papachristou und Ilias Patrikas wollen nächstes Jahr im Berggasthaus starten.
Charoula Papachristou und Ilias Patrikas wollen nächstes Jahr im Berggasthaus starten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Gerüchteküche brodelt: Bleiben die Pächter dem Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal treu?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oberbürgermeister Lars Kluge ist mächtig verärgert. Seit Tagen kursieren Gerüchte, dass das Pächterehepaar sich vom Berggasthaus zurückzieht, ehe es losgeht. Was ist dran?

Die Bauarbeiten am Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal gehen in die letzte Phase. „Die Lüftung in der Küche wird am Freitag fertig, der Trockenbau wird nächste Woche komplettiert“, so Michael Melzer, der als Sachgebietsleiter für die Arbeiten zuständig ist. Allerdings gibt es bei dem Traditionsgasthaus unerwartet eine neue Baustelle:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
10.10.2025
4 min.
Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal: Was tut sich hinter der schicken Fassade?
Sachgebietsleiter Michael Melzer (links) mit Enrico Jakob, der von Anfang an bei der Sanierung des Berggasthauses dabei ist.
Von außen wirkt das Berggasthaus fast fertig. Doch wie sieht es drinnen aus? Wird die Sanierung wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen?
Cristina Zehrfeld
27.08.2025
4 min.
Wer ist der neue Pächter des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal?
Von links: Charoula Papachristou und Ilias Patrikas sind die künftigen Betreiber des Berggasthauses. Oberbürgermeister Lars Kluge ist froh, dass ein Wirtsehepaar gefunden ist.
Ein Ehepaar aus Wüstenbrand wird künftig das Berggasthaus bewirtschaften. Auch wenn es ihr erstes eigenes Restaurant ist - es sind Gastro-Profis.
Cristina Zehrfeld
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel