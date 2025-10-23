Gesprengte Geburtstagsparty in Bernsdorf: Von den Vorwürfen bleibt nur das Hakenkreuz im Badezimmer

Am Ostersamstag kamen massenhaft ungeladene Gäste ins Haus einer Influencerin in Bernsdorf – sie hinterließen Sachschaden und rechtsextreme Symbole. Von schwerem Landfriedensbruch war zunächst die Rede. Doch es kommt nun anders.

Auf Tiktok ist Serafina eine echte Größe, zwei Millionen Likes hat ihr Account „SeraFiesta“ gesammelt. Richtig groß wurde im April auch der Ansturm zur Feier des 18. Geburtstages der jungen Frau – weit größer als erwünscht. Statt der geladenen 30 Gäste strömten am Abend des Ostersamstags über 200 ihr unbekannte Leute in ihr... Auf Tiktok ist Serafina eine echte Größe, zwei Millionen Likes hat ihr Account „SeraFiesta“ gesammelt. Richtig groß wurde im April auch der Ansturm zur Feier des 18. Geburtstages der jungen Frau – weit größer als erwünscht. Statt der geladenen 30 Gäste strömten am Abend des Ostersamstags über 200 ihr unbekannte Leute in ihr...