Gestopft und zugenäht: Großeinsatz für St. Egidiens „Puppengruppe“

In den nächsten Tagen werden sie ihre Plätze in Vorgärten und auf Balkons einnehmen: 63 Puppen sollen zum Jubiläum St. Egidien zieren. Damit sie dies können, haben viele Frauen (und ein junger Mann) viele Stunden gearbeitet.

Ein irrer Duft von frischem Stroh durchzieht beim jüngsten Einsatz die Alte Feuerwehr in St. Egidien. Staub kratzt in der Kehle und ein bisschen sieht es aus wie im Hühnerstall: Auf und unter den Tischen liegen Heu und Stroh, ein Dutzend Frauen und ein junger Mann stopfen das Material eifrig in die Puppenhüllen. Zu Anfang wird noch viel...