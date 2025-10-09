Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sechs Kaninchen, unter anderem solche Zwergwidder (Symbolbild) waren in der vergangenen Woche in Langenchursdorf getötet worden.
Sechs Kaninchen, unter anderem solche Zwergwidder (Symbolbild) waren in der vergangenen Woche in Langenchursdorf getötet worden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sechs Kaninchen, unter anderem solche Zwergwidder (Symbolbild) waren in der vergangenen Woche in Langenchursdorf getötet worden.
Sechs Kaninchen, unter anderem solche Zwergwidder (Symbolbild) waren in der vergangenen Woche in Langenchursdorf getötet worden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Getötete Kaninchen in Callenberg: Wohl doch kein Tierquäler unterwegs
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hat ihre Angaben zum mutmaßlichen „Täter“ korrigiert: Es war offenbar kein Mensch.

Das Entsetzen war groß, nachdem am Donnerstagmittag auf einem Hof im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf eine böse Entdeckung gemacht wurde: Sechs Kaninchen waren getötet und teils verstümmelt worden. Die zahmen Tiere, unter ihnen Zwergwidder und Bartkaninchen, sollten einem Menschen zum Opfer gefallen sein. „Aufgrund der geradlinigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
3 min.
Tierquälerei in Callenberg: Sechs tote Kaninchen und viele Fragezeichen
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden.
Nach einem grausamen Vorfall im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sucht die Polizei nach einer Spur und eine Familie hat Angst um ihre Tiere.
Markus Pfeifer
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
03.10.2025
1 min.
Zuchtkaninchen in Langenchursdorf grausam verstümmelt und getötet
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei.
Die Polizei schließt einen Angriff von Raubtieren aus. Eines der sechs Kaninchen ist offenbar verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel