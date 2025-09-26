Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verkauft werden soll ein Grundstück an der Straße „Am Eichenwald“ auf der Gemarkung St. Egidien.
Verkauft werden soll ein Grundstück an der Straße „Am Eichenwald“ auf der Gemarkung St. Egidien. Bild: Andreas Kretschel
Verkauft werden soll ein Grundstück an der Straße „Am Eichenwald“ auf der Gemarkung St. Egidien.
Verkauft werden soll ein Grundstück an der Straße „Am Eichenwald“ auf der Gemarkung St. Egidien. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Gewerbegebiet Am Auersberg: Lichtenstein verkauft eines der letzten Grundstücke
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Speiseeis und Süßwaren sollen künftig auf dem Areal zu bekommen sein. Es liegt zwar auf der Gemarkung von St. Egidien, gehört aber der Stadt Lichtenstein. Warum eigentlich?

Es kommt Geld in die Kasse des Zweckverbands für die Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat – allerdings nicht viel, angesichts seiner Millionenschulden: 81.000 Euro aus dem Verkauf eines der letzten freien Grundstücke am Auersberg sollen an ihn ausgezahlt werden, sobald das Geschäft über die Bühne gegangen ist. Den Verkauf hatte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
05.09.2025
4 min.
Streit mit St. Egidien: Gericht entlastet Lichtenstein
Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (l., Freie Wähler) und sein Amtskollege Uwe Redlich (parteilos) 2022 bei einem Termin im Gewerbegebiet Am Auersberg. Den Dauerstreit hat Fankhänel von seinen Vorgängern „geerbt“.
Seit vielen Jahren erhebt St. Egidien im Zusammenhang mit dem Zweckverband schwere Vorwürfe gegen Lichtenstein. Doch laut einem Gerichtsurteil vom April, das jetzt bekannt wurde, sind diese nicht berechtigt.
Bernd Appel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
23.09.2025
4 min.
Empörung in Lichtenstein: „Entschuldigen uns nicht bei St. Egidien“
Mario Müller (FDP), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Eric Schöniger (CDU, v. l.) hatten die Sondersitzung in St. Egidien besucht und sprachen jetzt im Lichtensteiner Stadtrat über ihre Eindrücke.
Drei Lichtensteiner Stadträte zeigen sich erschüttert und enttäuscht, sie finden deutliche Worte zur Debatte im Gemeinderat des Nachbarorts. Dort wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, Lichtenstein habe St. Egidien „über den Tisch gezogen“.
Bernd Appel
Mehr Artikel