Glatteisunfälle auf der Talstraße in Hohenstein-Ernstthal: 23.500 Euro Schaden

Am Freitagmorgen gab es binnen weniger Minuten zwei Unfälle auf der Talstraße. Als Grund nennt die Polizei unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Glätte.

Kurz vor acht Uhr am Freitagmorgen gab es auf der Talstraße gleich zwei Unfälle. Die erste Unfallmeldung ist 7.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, handelte es sich dabei um einen Auffahrunfall, bei den ein Auto bei überfrorener Straße auf einen Transporter gerutscht ist. Personenschaden gab...