MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Binnen weniger Minuten hat es auf der Talstraße zwei Unfälle gegeben.
Binnen weniger Minuten hat es auf der Talstraße zwei Unfälle gegeben. Bild: Andreas Kretschel
Binnen weniger Minuten hat es auf der Talstraße zwei Unfälle gegeben.
Binnen weniger Minuten hat es auf der Talstraße zwei Unfälle gegeben. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Glatteisunfälle auf der Talstraße in Hohenstein-Ernstthal: 23.500 Euro Schaden
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitagmorgen gab es binnen weniger Minuten zwei Unfälle auf der Talstraße. Als Grund nennt die Polizei unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Glätte.

Kurz vor acht Uhr am Freitagmorgen gab es auf der Talstraße gleich zwei Unfälle. Die erste Unfallmeldung ist 7.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, handelte es sich dabei um einen Auffahrunfall, bei den ein Auto bei überfrorener Straße auf einen Transporter gerutscht ist. Personenschaden gab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
07:39 Uhr
2 min.
Unfall am Freitagmorgen im Amseltal in Zwickau: Bus rutscht auf Gegenfahrbahn - VW-Fahrer schwer verletzt
Ein Bus ist in einen Unfall im Amseltal in Zwickau verwickelt.
Stellenweise war es am Freitag zum Start des Berufsverkehrs glatt. Die Polizei beziffert den Schaden im Amseltal auf 6000 Euro. Glimpflicher ging ein Unfall auf der B 173 aus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
09.01.2026
1 min.
Unfall auf winterglatter Straße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
Mehr Artikel