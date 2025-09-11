Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg in Hohenstein-Ernstthal.
Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Markus Pfeifer
Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg in Hohenstein-Ernstthal.
Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Gospelklänge sind in einem besonderen Hohenstein-Ernstthaler Gotteshaus zu hören
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein besonderer Gottesdienst findet am Samstag in Hohenstein-Ernstthal statt. Dabei gibt es viel Musik in einem Gebäude, das keine normale Kirche ist.

Hohenstein-Ernstthal.

Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg 8 in Hohenstein-Ernstthal fällt ins Auge. Denn die große Glasfront auf der Westseite wurde von der Künstlerin Helene Isolde Roßner gestaltet. Auch am Innenraum mit rund 70 Sitzplätzen hat die Hohenstein-Ernstthalerin mitgewirkt. Hier gibt es am Samstagabend ab 17 Uhr einen musikalischen Gottesdienst unter dem Motto „Prüft alles und behaltet das Gute“ mit dem erzgebirgischen Gospelchor „Gospel-(H)erz“ statt. Er steht unter der Leitung von Andreas Schmidt-Brücken. Die Moderation übernimmt Yvonne Rüffer. Rhythmus, Lebensfreude und berührenden Klängen sollen das Herz zum Schwingen bringen. Einige heitere Episoden kündigen die Veranstalter ebenfalls an. (mpf)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
15:30 Uhr
2 min.
„Langer Donnerstag“ und „Lungscher Loungeabend“ gehen in die letzte Runde
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes.
Gemütliches Beisammen ist in den Nachbarstädten Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz mittlerweile Tradition. Am Donnerstag und Freitag locken wieder Livemusik und Leckeres.
Markus Pfeifer
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
18:00 Uhr
3 min.
Überraschungsparty zum Ende: Hohenstein-Ernstthaler verabschieden sich von Tagesmutter
Beate Molch mit einigen der Kinder, die sie in fast 20 Jahren als Tagesmutter betreut hat.
Beate Molch aus Hohenstein-Ernstthal war fast 20 Jahre als Tagesmutter und insgesamt 45 Jahre als Erzieherin tätig. Eine Überraschungsparty bescherte unerwartete Wiedersehensfreude.
Markus Pfeifer
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel