Gospelklänge sind in einem besonderen Hohenstein-Ernstthaler Gotteshaus zu hören

Ein besonderer Gottesdienst findet am Samstag in Hohenstein-Ernstthal statt. Dabei gibt es viel Musik in einem Gebäude, das keine normale Kirche ist.
Das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Kroatenweg 8 in Hohenstein-Ernstthal fällt ins Auge. Denn die große Glasfront auf der Westseite wurde von der Künstlerin Helene Isolde Roßner gestaltet. Auch am Innenraum mit rund 70 Sitzplätzen hat die Hohenstein-Ernstthalerin mitgewirkt. Hier gibt es am Samstagabend ab 17 Uhr einen musikalischen Gottesdienst unter dem Motto „Prüft alles und behaltet das Gute“ mit dem erzgebirgischen Gospelchor „Gospel-(H)erz“ statt. Er steht unter der Leitung von Andreas Schmidt-Brücken. Die Moderation übernimmt Yvonne Rüffer. Rhythmus, Lebensfreude und berührenden Klängen sollen das Herz zum Schwingen bringen. Einige heitere Episoden kündigen die Veranstalter ebenfalls an. (mpf)