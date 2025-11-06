Grafikbörse in Gersdorf: Gegenwartskunst direkt vom Künstler

Die Werke regionaler Künstler werden am Sonntag bei der traditionellen Grafikbörse in der Hessenmühle angeboten.

Gegenwartskunst direkt beim Künstler erwerben. Das ist am Sonntag im Vereinshaus Hessenmühle in Gersdorf möglich. An der traditionellen Grafikbörse beteiligen sich in diesem Jahr Siegfried Otto Hüttengrund (Hohenstein-Ernstthal), Ilona Lommatzsch und Ulrich Berthold (beide Gersdorf), Tilmann Röhner (Dennheritz), Lichtblau (Niederwiesa) und...