Gratisfilme sollen am Samstag ins Hohenstein-Ernstthaler „Capitol“ locken.

Zwei Filme für die junge Generation werden am Samstag im „Capitol“ kostenlos gezeigt. Bei der Eierolympiade gibt es noch drei Extras.

Parallel zur Eierolympiade in der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt gibt es am Samstag auch zwei Vorführungen im Clubkino „Capitol“ an der Conrad-Clauß-Straße. Die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal hat das Traditionskino gemietet, sodass die Vorstellungen von „Paddington in Peru“ (11 Uhr) und „Ein Mädchen namens Willow“ (14 Uhr)...