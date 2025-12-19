Hängepartie beendet: Fördermittel für Radwegebau zum Stausee Oberwald bewilligt

Hohenstein-Ernstthal
Noch vor einem Monat sah es so aus, als ob es nichts mehr wird mit der Fertigstellung des Radweges zwischen Schloss Waldenburg und Stausee Oberwald. Nun kommt doch noch die Kehrtwende.
Bürgermeister Daniel Röthig hatte nicht mehr wirklich damit gerechnet. Doch am Donnerstag vorm vierten Advent ist doch noch der Fördermittelbescheid für den Radwegebau in Callenberg eingetrudelt. Der Freistaat Sachsen fördert den Lückenschluss zwischen der Straße des Friedens in Reichenbach und dem Stausee Oberwald mit 1,3 Millionen Euro....
