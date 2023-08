Heidelbergfest Wüstenbrand: Großer Auftritt für kleine Leute

Das Heidelbergfest in Wüstenbrand ist traditionell eine große Party für den ganzen Ort. Das schließt auch die jüngsten Bewohner ein, die traditionell am Samstagnachmittag ihren großen Auftritt haben. In diesem Jahr haben die Kitas Sonnenkäfer und Little Foot ein Bühnenprogramm mit viel Tanz, etwas Musik und einem Theaterstück einstudiert.