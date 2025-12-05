Heinrichsort: Eltern haben Angst um eine besondere Kita

Die überall stark sinkenden Kinderzahlen sind besonders für kleine Einrichtungen problematisch. In Heinrichsort schlägt der Elternbeirat Alarm, gemeinsam mit dem Kita-Team soll nun gegengesteuert werden.

Der Name „Zwergenhaus am Wald“ ist nicht übertrieben: Durch eine kleine Pforte können die Kita-Kinder in Heinrichsort vom Spielplatz direkt in den Wald wechseln – und von dieser Chance macht man regen Gebrauch: So oft es geht, tummeln sich die Kinder in der Natur. Die Tagesstätte liegt zudem gleich neben der Bäckerei des Ortes, von der...