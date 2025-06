Heinrichsort, St. Egidien: Ein Jugendclub schließt, der andere startet durch

Gegensätzliche Entwicklungen in zwei Orten der Region: In einem Club ist der Generationswechsel zunächst gescheitert, im anderen offenbar gelungen. Das scheint nicht nur an „der Jugend von heute“ zu liegen.

Ein trauriges Bild der „Jugend von heute“ zeichnete Heinrichsorts Ortsvorsteherin Annett Richter vor kurzem: Die Jugendlichen würden einfach nicht mehr rausgehen, säßen lieber allein zuhause: „Sie dürfen ja auch nichts mehr.“ Man habe versucht, einige 14-, 15-Jährige zum Besuch des örtlichen Jugendclubs zu bewegen: „Zwei durften... Ein trauriges Bild der „Jugend von heute“ zeichnete Heinrichsorts Ortsvorsteherin Annett Richter vor kurzem: Die Jugendlichen würden einfach nicht mehr rausgehen, säßen lieber allein zuhause: „Sie dürfen ja auch nichts mehr.“ Man habe versucht, einige 14-, 15-Jährige zum Besuch des örtlichen Jugendclubs zu bewegen: „Zwei durften...