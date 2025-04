Hier macht der Gast selbst die Musik: Zu Besuch in der schönsten Oldie-Kneipe Westsachsens

Wenn im „Apfeltraum“ in Hohenstein-Ernstthal Karaoke-Nacht angesetzt ist, reisen die Besucher von weither an. Was ist daran so besonders? Die „Freie Presse“ war einen Abend lang dabei.

Es ist wie ein magischer Moment, als in der Hohenstein-Ernstthaler Oldiekneipe „Apfeltraum“ die ersten Takte des Ohrwurms „Fang das Licht“ erklingen. Der Gesang ist einiges vom Original entfernt, wie man es von Karel Gott und Darinka Rolincová kennt. Doch gerade das macht die Einzigartigkeit aus: In der Szenekneipe auf der... Es ist wie ein magischer Moment, als in der Hohenstein-Ernstthaler Oldiekneipe „Apfeltraum“ die ersten Takte des Ohrwurms „Fang das Licht“ erklingen. Der Gesang ist einiges vom Original entfernt, wie man es von Karel Gott und Darinka Rolincová kennt. Doch gerade das macht die Einzigartigkeit aus: In der Szenekneipe auf der...