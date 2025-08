Hohenstein-Ernstthal: Attacke gegen Straßenkunst – Frauen lassen sich nicht beirren

Im Juni waren im Rahmen der Aktion „HOT (ge)strickt“ markante Stellen im Stadtgebiet mit Textilkunst verziert worden. Das gefiel offenbar nicht jedem.

Am Samstagmorgen sah Ingrid Wendrock die Bescherung: In der Nacht waren die meisten der 28 Häkelarbeiten an der Heiste, dem erhöhten Gehweg an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal, attackiert worden. Die Kabelbinder, mit denen die Textilkunst befestigt war, waren aufgeschnitten, einige Arbeiten beschädigt. Angebracht wurden sie im Juni...