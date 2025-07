Hohenstein-Ernstthal: Auf den Spuren von Karl May

In der Ferienzeit bietet sich auch ein Besuch des Karl-May-Geburtshauses an. Dort beginnt auch ein Wanderweg zu Stätten des Abenteuerschriftstellers.

Winnetou, Old Shatterhand, Sam Hawkens und Hadschi Halef Omar: Der Abenteuerschriftsteller Karl-May hat diese Figuren in seinen Romanen zum Leben erweckt. May wurde am 25. Februar 1842 in Ernstthal geboren. Seit 1985 beherbergt sein nur 4,25 Meter breites Geburtshaus ein Museum. Im Weberzimmer, einem nachgestalteten Wohn- und Arbeitsraum, kann der...