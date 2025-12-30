Hohenstein-Ernstthal: Auktion bei Meyer Burger übertrifft Erwartungen deutlich

Rund 2500 Artikel vom Gabelstapler bis zum Etikettendrucker waren zu bekommen. Selbst das Mobiliar der Betriebs-Kita wurde versteigert. Das Interesse war riesig, was wohl auch am Zeitpunkt lag.

Lange Zeit hat er die Hitliste der Meyer-Burger-Versteigerung angeführt: Der Treibgasstapler Clark C75L, Baujahr 2010, Traglast 7,5 Tonnen, Hubhöhe 4,5 Meter, kam bereits am Montag unter den Online-Hammer. Dieser fiel bei 24.000 Euro, weit über dem Mindestpreis von 4000 Euro, den die für die Auktion verantwortliche Hanseatische... Lange Zeit hat er die Hitliste der Meyer-Burger-Versteigerung angeführt: Der Treibgasstapler Clark C75L, Baujahr 2010, Traglast 7,5 Tonnen, Hubhöhe 4,5 Meter, kam bereits am Montag unter den Online-Hammer. Dieser fiel bei 24.000 Euro, weit über dem Mindestpreis von 4000 Euro, den die für die Auktion verantwortliche Hanseatische...