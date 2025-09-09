Hohenstein-Ernstthal: Diebe stehlen Material und Werkzeug aus Turnhalle

Wie hoch die Schäden sind, die die Täter in dem Gebäude hinterließen, steht noch nicht fest.

Eine im Umbau befindliche Turnhalle in Hohenstein-Ernstthal haben Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh heimgesucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau drangen sie gewaltsam in das Gebäude am Meinsdorfer Weg ein. Dort stahlen sie zwei Kabeltrommeln, die allein einen Wert im vierstelligen Bereich haben, sowie diverse... Eine im Umbau befindliche Turnhalle in Hohenstein-Ernstthal haben Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh heimgesucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau drangen sie gewaltsam in das Gebäude am Meinsdorfer Weg ein. Dort stahlen sie zwei Kabeltrommeln, die allein einen Wert im vierstelligen Bereich haben, sowie diverse...