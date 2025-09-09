Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wer hat die Baustelle in der Turnhalle geplündert?
Wer hat die Baustelle in der Turnhalle geplündert?
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Diebe stehlen Material und Werkzeug aus Turnhalle
Redakteur
Von Heiko Hößler
Wie hoch die Schäden sind, die die Täter in dem Gebäude hinterließen, steht noch nicht fest.

Eine im Umbau befindliche Turnhalle in Hohenstein-Ernstthal haben Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh heimgesucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau drangen sie gewaltsam in das Gebäude am Meinsdorfer Weg ein. Dort stahlen sie zwei Kabeltrommeln, die allein einen Wert im vierstelligen Bereich haben, sowie diverse...
