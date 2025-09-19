Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Schau „You May Dream in HOT“ gibt es eine Diskussion zum Thema Aussöhnung. Bild: Andreas Kretschel
In der Schau „You May Dream in HOT“ gibt es eine Diskussion zum Thema Aussöhnung. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Diskussion in der Ausstellung „You May Dream in HOT“
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Kanadische und deutsche Experten treffen sich im Verein „Silberbüchse“, um über das Thema Aussöhnung zu sprechen.

Eine Diskussionsrunde zum Thema „Canadian Perspectives on the Ore Mountains“ (Kanadische Perspektiven auf das Erzgebirge) findet am Sonntag, 16 Uhr, in den Räumen des Vereins „Silberbüchse“, Dresdner Straße 26, statt. Innerhalb der Ausstellung „You May Dream in HOT“ geht es um das Thema Aussöhnung, zum Beispiel zwischen Indigenen...
Mehr Artikel