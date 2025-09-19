Hohenstein-Ernstthal: Diskussion in der Ausstellung „You May Dream in HOT“

Kanadische und deutsche Experten treffen sich im Verein „Silberbüchse“, um über das Thema Aussöhnung zu sprechen.

Eine Diskussionsrunde zum Thema „Canadian Perspectives on the Ore Mountains“ (Kanadische Perspektiven auf das Erzgebirge) findet am Sonntag, 16 Uhr, in den Räumen des Vereins „Silberbüchse“, Dresdner Straße 26, statt. Innerhalb der Ausstellung „You May Dream in HOT“ geht es um das Thema Aussöhnung, zum Beispiel zwischen Indigenen...