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Nadine Saplata und Simeon Ebersach mit der „Spiegelei“ bei Barth-Optik.
Nadine Saplata und Simeon Ebersach mit der „Spiegelei“ bei Barth-Optik. Foto: Markus Pfeifer
Nadine Saplata und Simeon Ebersach mit der „Spiegelei“ bei Barth-Optik.
Nadine Saplata und Simeon Ebersach mit der „Spiegelei“ bei Barth-Optik. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Eier-Olympiade mit verrückten Spielen lockt in die Innenstadt
Von Markus Pfeifer
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Zehn Stationen, Preise und Gratiskino sollen am 28. März für Trubel in Hohenstein-Ernstthal sorgen. Besondere Spiele werden dafür vorbereitet.

Bereits zum dritten Mal soll in der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt am 28. März die Eier-Olympiade, organisiert vom Unternehmen B2BA sowie verschiedenen Geschäften und Einrichtungen, stattfinden. An zehn Stationen warten kleine Spiele und Aufgaben, bei denen Punkte gesammelt werden. Bei Barth Optik an der Dresdner Straße heißt die ganze...
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