Hohenstein-Ernstthal: Exzessive Hühnerhaltung in der Innenstadt muss reduziert werden

Seit über drei Jahren sorgt die nicht artgerechte Hühnerhaltung für Ärger. Der Widerspruch der Halterin gegen einen Bescheid der Stadt wurde inzwischen abgelehnt. Wie geht es weiter?

Um die 50 Hühner sollen in einem Grundstück in der Innenstadt von Hohenstein-Ernstthal leben. Meistens jedenfalls. Nicht selten gönnen sich einige Tiere jedoch auch Ausflüge in die Umgebung. Erst vor wenigen Tagen hat Christian Möckel das wieder fotografisch dokumentiert: Zuerst saß ein Hahn auf seinem Fenstersims. Als er weg war, erinnerten...