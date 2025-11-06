Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der Weinkellerstraße ist ein Mercedes beschädigt worden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Auf der Weinkellerstraße ist ein Mercedes beschädigt worden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Geparktes Auto beschädigt
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hofft auf Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hohenstein-Ernstthal.

In Hohenstein-Ernstthal ist ein Pkw beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Das sagt Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Demnach ist am Mittwochvormittag ein Unbekannter gegen einen schwarzen Mercedes gefahren, der an der Weinkellerstraße abgestellt war – am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Möglicherwiese könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen älteren Mann handeln, der mit einem schwarzen Pkw in einer Parklücke vor dem Mercedes wendete, wird vermutet. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, sollen sich unter Telefon 03763 640 bei der Polizei melden. (jarn)

