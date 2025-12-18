Hohenstein-Ernstthal: Große Auswahl für den Weihnachtsbaum-Endspurt

Hohenstein-Ernstthal
In vielen Wohnzimmern stehen bereits geschmückte Weihnachtsbäume, doch manche Leute sind spät dran. Für sie gibt es aber in der Region noch genug Auswahl, egal ob selbst gesägt oder nicht.
Wer seinen Weihnachtsbaum noch nicht hat, muss sich keine Sorgen machen. Denn es gibt noch viele. Unter anderem kann am Samstag noch einmal auf der Weihnachtsbaumplantage von Sachsenbaum in Hohenstein-Ernstthal auf dem Badberg gegenüber der Tankstelle selbst gesägt werden. Das ist traditionell bei Familien beliebt, auch in St. Egidien bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.