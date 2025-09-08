Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Kind und eine Jugendliche wurden in Hohenstein-Ernstthal verletzt.
Ein Kind und eine Jugendliche wurden in Hohenstein-Ernstthal verletzt.
Ein Kind und eine Jugendliche wurden in Hohenstein-Ernstthal verletzt.
Ein Kind und eine Jugendliche wurden in Hohenstein-Ernstthal verletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Kind und Jugendliche bei Unfall verletzt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Ein Vorfahrtsfehler war offenbar Ursache für den Zusammenstoß.

Beim Zusammenstoß eines Fahrrades mit einem Moped sind am Sonntagmittag in Hohenstein-Ernstthal zwei Menschen verletzt worden. Ein Elfjähriger war nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau vom Montag mit seinem Fahrrad auf der Melanchthonstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung in die Weststraße wollte der Junge nach rechts abbiegen. Dabei...
