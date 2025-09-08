Hohenstein-Ernstthal: Kind und Jugendliche bei Unfall verletzt

Ein Vorfahrtsfehler war offenbar Ursache für den Zusammenstoß.

Beim Zusammenstoß eines Fahrrades mit einem Moped sind am Sonntagmittag in Hohenstein-Ernstthal zwei Menschen verletzt worden. Ein Elfjähriger war nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau vom Montag mit seinem Fahrrad auf der Melanchthonstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung in die Weststraße wollte der Junge nach rechts abbiegen. Dabei...