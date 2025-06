Hohenstein-Ernstthal: Kindertag und Quiznachmittag im „Magnet“

Jeden Dienstag gibts in der Begegnungsstätte einen bunten Nachmittag.

In der Begegnungsstätte „Magnet“ an der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal bietet das Mehrgenerationenhaus immer dienstags zwischen 14 und 17 Uhr einen bunten Nachmittag. Dabei wird auch im Juni jede Woche etwas Besonderes geboten. So wird in dieser Woche der Kindertag mit einem bunten Spieleangebot nachgefeiert. Am 10. Juni gibt es 16...