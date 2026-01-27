Hohenstein-Ernstthal: Kranzniederlegung 81 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz

In Hohenstein-Ernstthal ist das Gedenken am 27. Januar seit Jahren ein fester Termin. Laut Oberbürgermeister Kluge nicht ohne Grund.

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus fand am Dienstagvormittag in Hohenstein-Ernstthal eine Kranzniederlegung statt. Vor 15 Zuhörern am Mahnmal am Anton-Günther-Weg berichtete Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU), wie der Gedenktag im Jahr 1996 durch den damaligen Bundespräsident Roman Herzog eingeführt wurde. Der Termin...