Hohenstein-Ernstthal: Leeres Schwimmbecken und Urlaubssperre im HOT-Badeland

Seit Montag ist das HOT-Badeland in Hohenstein-Ernstthal geschlossen. Die Sommerpause dauert bis zum 20. August und ist damit in diesem Jahr besonders lang. Sechs statt der üblichen drei Wochen bleibt das Bad zu. Doch statt Ferien stehen für die Mitarbeiter viele Arbeiten an. „Aufgrund großer Umbauarbeiten schaffen wir das in drei Wochen...