Hohenstein-Ernstthal: Livemusik, Leckeres und Plaudereien am Blumen-Trabi

Ein bunter Trabi und das Altmarkt-Ambiente bieten den Rahmen für den nächsten „Langen Donnerstag“ in Hohenstein-Ernstthal.

Der „Lange Donnerstag“ in Hohenstein-Ernstthal geht in die 9. Runde. Er findet am 15. Mai wieder von 18 bis 22 Uhr statt. Als Veranstaltungsort wurde wie bei den letzten Veranstaltungen der Altmarkt gewählt, weil das nicht nur logistische Vorteile, sondern mit dem Blumen-Trabi, dem Brunnen mit der „Kalten Hedwig“ und der Stadtkulisse auch...