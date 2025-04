Hohenstein-Ernstthal: Österreicherin wegen Geldwäsche angeklagt

Sie soll einen Mann aus der Region betrogen haben.

Ein sehr kurzer Prozess wegen Geldwäsche hat am Montag am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal stattgefunden. Angeklagt war eine Österreicherin, die durch eine Kontoeröffnung den Betrug an einem Mann aus der Region unterstützt haben soll. Der Sachse zahlte vor zwei Jahren über 600 Euro, um einen Kredit von 3000 Euro zu ergattern – den er aber...