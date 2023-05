Hohenstein-Ernstthal: Per Drehleiter zum Rettungswagen

Einen größeren Feuerwehreinsatz mit Drehleiter hat es am Dienstagmittag in Hohenstein-Ernstthal gegeben. Grund war ein medizinischer Notfall in einem Haus an der Antonstraße. Der betroffene Mann befand sich in einer Dachgeschosswohnung im fünften Stock - der Fahrstuhl fährt jedoch nur bis zum vierten Stock, eine enge Treppe führt nach oben....