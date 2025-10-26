Hohenstein-Ernstthal: Pkw kollidiert mit Bus

Der Unfall hat sich am Samstag ereignet, Ursache war ein Vorfahrtsfehler.

Beträchtlicher Sachschaden ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Hohenstein-Ernstthal entstanden, an dem ein Bus beteiligt war. Wie die Polizei informiert, hatte ein 21-jähriger VW-Fahrer die Oststraße befahren und wollte nach links auf die Nutzunger Straße abbiegen. Dabei missachtete er laut Mitteilung die Vorfahrt eines entgegenkommenden...